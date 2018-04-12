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219 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.04.2018 17:35
Гвардіола збирається придбати лівого захисника і ще футболістів на 680 млн євро
|Хосеп Гвардіола
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола отримає 680 мільйонів євро в міжсезоння на підсилення складу.
Про це повідомляє The Telegraph.
Іспанець хоче придбати лівого захисника (це позиція Олександра Зінченка), двох півзахисників оборонного плану й атакувального півзахисника, який зможе зіграти на вістрі.
Раніше повідомлялося, що лідер Шахтаря більше не цікавий Ман Сіті, Гвардіола хоче одноклубника Ярмоленка.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій