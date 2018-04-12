Гвардіола збирається придбати лівого захисника і ще футболістів на 680 млн євро

Хосеп Гвардіола

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола отримає 680 мільйонів євро в міжсезоння на підсилення складу.

Про це повідомляє The Telegraph.

Іспанець хоче придбати лівого захисника (це позиція Олександра Зінченка), двох півзахисників оборонного плану й атакувального півзахисника, який зможе зіграти на вістрі.

Раніше повідомлялося, що лідер Шахтаря більше не цікавий Ман Сіті, Гвардіола хоче одноклубника Ярмоленка.