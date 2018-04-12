Бойко: У Гармаша проблеми з опануванням своїх емоцій

Денис Гармаш

Півзахисник Динамо Денис Гармаша не вміє контролювати свої емоції.

Про це сказав воротар киян Денис Бойко.

"Денис - людина, яку потрібно сприймати такою, яка вона є, з усіма його недоліками. Так, він імпульсивний і надто емоційний, але, якщо подивитися на це з іншого боку, то він завжди викладається за команду, він готовий померти за неї", - підкреслив голкіпер.

"Єдине - він не вміє контролювати свої емоції", - цитує Бойка журнал Футбол.

Нагадаємо, що Динамо планує продовжити контракт із Бойком.