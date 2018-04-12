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99 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.04.2018 17:52
Бойко: У Гармаша проблеми з опануванням своїх емоцій
|Денис Гармаш
Півзахисник Динамо Денис Гармаша не вміє контролювати свої емоції.
Про це сказав воротар киян Денис Бойко.
"Денис - людина, яку потрібно сприймати такою, яка вона є, з усіма його недоліками. Так, він імпульсивний і надто емоційний, але, якщо подивитися на це з іншого боку, то він завжди викладається за команду, він готовий померти за неї", - підкреслив голкіпер.
"Єдине - він не вміє контролювати свої емоції", - цитує Бойка журнал Футбол.
Нагадаємо, що Динамо планує продовжити контракт із Бойком.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій