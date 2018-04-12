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12.04.2018  19:21

До ФІФА звернулись із проханням внести зміни у кількість учасників ЧС вже з 2022 року

 

Президент Південноамериканської конфедерації футболу Алехандро Домінгес попросив ФІФА збільшити кількість учасників ЧС вже з 2022 року.

Домінгес звернувся із таким проханням особисто до президента організації Джанні Інфантіно. 

Про реакцію ФІФА нічого не повідомляється, проте навряд чи в організації підуть на такі революційні зміни, повідомляє AP. 

По-перше, збільшення кількості матчів з 64 до 80 може створити додаткові проблеми з логістикою в Катарі. По-друге, катарський мундіаль і так пройде посеред сезону в грудні через аномальну спеку в регіоні і триватиме лише 28 днів.

Нагадаємо, що в січні минулого року ФІФА одноголосно схвалила збільшення кількості учасників чемпіонатів світу з 32 до 48 команд починаючи з 2026 року.

Як відомо, спільну заявку на участь у конкурсі із здобуття права провести ЧС-2026 подали США, Мексика та Канада.





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