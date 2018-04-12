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406 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.04.2018 19:45
Бразильський талант: Медогляд для Шахтаря? Це - неправда
|Майкон
Центрхав бразильського Корінтіанс Майкон не проходив медичне обстеження для завершення трансферу у Шахтар.
Про це заявив сам 20-річний гравець у коментарі для Gazeta Esportiva.
"Це неправда - я не проходив ніяких медоглядів. Поки що питання відкрите, адже переговори між клубами продовжуються", - цитує футболіста football.ua.
Додамо, що за плечима Майкона 8 матчів та один гол у збірній Бразилії U-20.
Раніше повідомлялося, що трансфер Майкона відбудеться влітку, коли в Україні відкриється трансферне вікно. Сума угоди оцінюється в 6 мільйонів євро.
Зазначимо, що цей футболіст розглядається як заміна Фреду, який скоріше за все залише Шахтар влітку.
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