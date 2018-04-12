Бразильський талант: Медогляд для Шахтаря? Це - неправда

Майкон

Центрхав бразильського Корінтіанс Майкон не проходив медичне обстеження для завершення трансферу у Шахтар.

Про це заявив сам 20-річний гравець у коментарі для Gazeta Esportiva.

"Це неправда - я не проходив ніяких медоглядів. Поки що питання відкрите, адже переговори між клубами продовжуються", - цитує футболіста football.ua.

Додамо, що за плечима Майкона 8 матчів та один гол у збірній Бразилії U-20.

Раніше повідомлялося, що трансфер Майкона відбудеться влітку, коли в Україні відкриється трансферне вікно. Сума угоди оцінюється в 6 мільйонів євро.



Зазначимо, що цей футболіст розглядається як заміна Фреду, який скоріше за все залише Шахтар влітку.