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12.04.2018  22:56

У ФІФА відреагували на пропозицію щодо кількості збірних на чемпіонатах світу

 

Пропозицію перейти на формат чемпіонатів світу із 48 учасниками вже на Мундіалі-2022 треба вивчити додатково.

Про це заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно. 

Це цікава ідея. Звісно, нам необхідно вивчити, чи можливо здійснити таку пропозицію. Якщо це можливо, якщо інші погодяться, тому що таке рішення не приймає тільки президент ФІФА або КОНМЕБОЛ. Я дійсно вважаю цю пропозицію дуже цікавим. Ми повинні серйозно вивчити його. Якщо це можливо, чому б і ні?", - цитує Інфантіно АР. 

Нагадаємо, спільну заявку на участь у конкурсі із здобуття права провести ЧС-2026 подали США, Мексика та Канада.





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