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88 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.04.2018 23:18
Команда українця Довбика вийшла у півфінал Кубку Данії
|Артем Довбик
Нападник данського Мідтьюлланда українець Артем Довбик допоміг своїй команди вийти у півфінал Кубку.
Так, екс-гравець Дніпра вийшов на гру у стартовому складі.
Розв'язка цього матчу наступила в овертаймах. Поєдинок завершився з рахунками 1:2. Голи було забіоі на 99-й, 109-й и 114-й хвилинах.
Довбик пішов з поля на 77-й хвилині.
Раніше повідомлялося, що Довбик забив дебютний гол за Мідтьюлланд.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій