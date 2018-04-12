Команда українця Довбика вийшла у півфінал Кубку Данії

Артем Довбик

Нападник данського Мідтьюлланда українець Артем Довбик допоміг своїй команди вийти у півфінал Кубку.

Так, екс-гравець Дніпра вийшов на гру у стартовому складі.

Розв'язка цього матчу наступила в овертаймах. Поєдинок завершився з рахунками 1:2. Голи було забіоі на 99-й, 109-й и 114-й хвилинах.

Довбик пішов з поля на 77-й хвилині.

Раніше повідомлялося, що Довбик забив дебютний гол за Мідтьюлланд.