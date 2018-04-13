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13.04.2018  00:13

Визначилися учасники 1/2 фіналу Ліги Європи-2017/18

 

12 квітня стало відомо, які клуби зіграють в 1/2 фіналу Ліги Європи-2017/18. 

Півфіналісти визначилися після завершення матчей-відповідей чвертьфіналів.

Так, за путівку у фінал посперечаються представники чотирьох національних асоціацій: англійський Арсенал, австрійський Зальцбург, французький Марсель та іспанський Атлетико. 

Нагадаємо, у чвертьфіналі Арсенал пройшов ЦСКА (4:1 і 2:2), "Атлетико" - "Спортинг" (2:0 і 0:1), Марсель - Лейпциг (0:1 і 5:2) , а "Зальцбург" - "Лаціо" (2:4 і 4:1).

Жеребкування 1/2 фіналу Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 13 квітня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні.

Нагадаємо, напередодні визначилися учасники 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18.





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