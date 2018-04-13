Ребров та Аль-Ахлі зупинилися за крок до чемпіонського титулу у Саудівській Аравії

Аль-Ахлі, який очолює український тренер Сергій Ребров, завершив першість Саудівської Араваії на другому місці.

В останньому турі команда Реброва перемогла Охуд 1:0, проте її головний конкурент Аль-Хіляль у свою чергу розгромив Аль-Фатех 4:1, тому і зберіг перевагу в одне очко.

Зазначимо, що в очній зустрічі у рамках попереднього туру Аль-Ахлі втратив можливість обійти Аль-Хіляль, розписавши із конкурентом нічию 0:0.

Раніше повідомлялося, що Ребров вивів Аль-Ахлі у плей-офф Азіатської Ліги чемпіонів.