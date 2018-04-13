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1313 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 00:29
Ребров та Аль-Ахлі зупинилися за крок до чемпіонського титулу у Саудівській Аравії
Аль-Ахлі, який очолює український тренер Сергій Ребров, завершив першість Саудівської Араваії на другому місці.
В останньому турі команда Реброва перемогла Охуд 1:0, проте її головний конкурент Аль-Хіляль у свою чергу розгромив Аль-Фатех 4:1, тому і зберіг перевагу в одне очко.
Зазначимо, що в очній зустрічі у рамках попереднього туру Аль-Ахлі втратив можливість обійти Аль-Хіляль, розписавши із конкурентом нічию 0:0.
Раніше повідомлялося, що Ребров вивів Аль-Ахлі у плей-офф Азіатської Ліги чемпіонів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій