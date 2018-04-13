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277 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 08:32
Зозуля відіграв 70 хвилин у матчі за Альбасете
|Роман Зозуля
Форвард Альбасете Роман Зозуля розпочав матч 34-го туру Сегунди проти Уески в стартовому складі.
На 70-й хвилині замість українця на поле вийшов Арідане.
Як відомо, раніше Роман зіграв за Альбасете вперше з 11 лютого.
Також повідомлялося, що Зозуля відновився від травми.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій