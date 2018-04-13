Зозуля відіграв 70 хвилин у матчі за Альбасете

Роман Зозуля

Форвард Альбасете Роман Зозуля розпочав матч 34-го туру Сегунди проти Уески в стартовому складі.

На 70-й хвилині замість українця на поле вийшов Арідане.

Як відомо, раніше Роман зіграв за Альбасете вперше з 11 лютого.

Також повідомлялося, що Зозуля відновився від травми.