Зальцбург встановив рекорд Ліги Європи

Ред Булл Зальцбург розгромив Лаціо в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи і вийшов до півфіналу.

Австрійський клуб встановив рекорд турніру, забивши три голи за 247 секунд - з 72-ї по 76-у хвилини зустрічі.

247 - @RedBullSalzburg have scored three goals within 247 seconds, thus setting a new record in the history of the @EuropaLeague. Sprint. #SALLAZ #UEL — OptaFranz (@OptaFranz) 12 квітня 2018 р.

Раніше повідомлялося, що визначилися учасники 1/2 фіналу Ліги Європи-2017/18