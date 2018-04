Зальцбург встановив рекорд Ліги Європи

Ред Булл Зальцбург розгромив Лаціо в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи і вийшов до півфіналу.

Австрійський клуб встановив рекорд турніру, забивши три голи за 247 секунд - з 72-ї по 76-у хвилини зустрічі.

247 - @RedBullSalzburg have scored three goals within 247 seconds, thus setting a new record in the history of the @EuropaLeague. Sprint. #SALLAZ #UEL