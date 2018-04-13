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706 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 08:46
Зальцбург встановив рекорд Ліги Європи
Ред Булл Зальцбург розгромив Лаціо в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи і вийшов до півфіналу.
Австрійський клуб встановив рекорд турніру, забивши три голи за 247 секунд - з 72-ї по 76-у хвилини зустрічі.
247 - @RedBullSalzburg have scored three goals within 247 seconds, thus setting a new record in the history of the @EuropaLeague. Sprint. #SALLAZ #UEL— OptaFranz (@OptaFranz) 12 квітня 2018 р.
Раніше повідомлялося, що визначилися учасники 1/2 фіналу Ліги Європи-2017/18
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