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88 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 08:58
Захисник Карпат повернувся в загальну групу
Карпати продовжують підготовку до матчу 27-го туру УПЛ проти Сталі.
Повернувся до загальної групи та, як і решта футболістів, готується до недільної зустрічі Ніка Сандохадз, пише сайт клубу.
Також разом із основою тренується тріо юніорів: захисники Петро Харжевський та Олег Веремієнко і нападник Андрій Ременюк.
Нагадаємо, що матч Сталь - Карпати відбудуться в неділю 15 квітня. Початок зустрічі о 19.30.
Як відомо, Карпати перемогли Зірку у заключному матчі 26-го туру УПЛ.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій