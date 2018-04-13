Захисник Карпат повернувся в загальну групу

Карпати продовжують підготовку до матчу 27-го туру УПЛ проти Сталі.

Повернувся до загальної групи та, як і решта футболістів, готується до недільної зустрічі Ніка Сандохадз, пише сайт клубу.

Також разом із основою тренується тріо юніорів: захисники Петро Харжевський та Олег Веремієнко і нападник Андрій Ременюк.

Нагадаємо, що матч Сталь - Карпати відбудуться в неділю 15 квітня. Початок зустрічі о 19.30.

Як відомо, Карпати перемогли Зірку у заключному матчі 26-го туру УПЛ.