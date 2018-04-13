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13.04.2018  09:20

Стало відомо, кого крім півзахисника Шахтаря підпише Манчестер Сіті

Фред

Манчестер Сіті після закінчення сезону має намір придбати щонайменше трьох гравців - опорного півзахисника, універсального хавбека і, ймовірно, центрального захисника.

Як повідомляє The Telegraph, слідом за хавбеком Шахтаря Фредом в сферу інтересів "городян" потрапили опорники Юліан Вайгль ("Боруссія" Д), Жоржиньо (Наполі) і Жан-Мікаель Сері (Ніцца), чиї трансфери оцінюються не менше 40 мільйонів фунтів кожен .

Крім того, Сіті розглядає варіанти з хавбеками Томом Лемаром (Монако) і Еденом Азаром, але Челсі напевно не захоче підсилювати конкурента по Прем'єр-лізі.

Купівля центрального захисника - найменш пріоритетне завдання для Сіті, який стежить за ситуацією навколо Тобі Алдервейрелда (Тоттенгем), пише tribuna.com.

Раніше була інформація, що Сіті збирається придбати футболістів на 680 млн євро.





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