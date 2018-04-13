Колишній голкіпер Металіста проведе в Харкові прощальний матч

Олександр Горяїнов

23-го травня на стадіоні Металіст відбудеться матч, в якому Збірна друзів Олександра Горяїнова зустрінеться зі Збірною футбольних зірок України.

Товариський поєдинок буде приурочений до завершення Олександром Горяїновім кар'єри футболіста, пише сайт Металіст 1925.

Воротар провів за харківський Металіст більше п'ятисот поєдінків, ставши володарем найтрівалішої "сухої" серії в чемпіонатах України. З 12 вересня 1998-го року і по 10 квітня 1999-го р Горяїнов тримав свої ворота в недоторканності 943 хвилини.

У цьому поєдинку на футбольному полі зійдуться кумири вболівальників Металіста 2000-х із зірками українського футболу.

Раніше повідомлялося, що Горяїнов не проти пограти в Китаї.

Також була інформація, що Горяїнов допоміг придбати реанімобілі для зони АТО.