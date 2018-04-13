Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
397 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
13.04.2018  09:39

Колишній голкіпер Металіста проведе в Харкові прощальний матч

Олександр Горяїнов

23-го травня на стадіоні Металіст відбудеться матч, в якому Збірна друзів Олександра Горяїнова зустрінеться зі Збірною футбольних зірок України.

Товариський поєдинок буде приурочений до завершення Олександром Горяїновім кар'єри футболіста, пише сайт Металіст 1925.

Воротар провів за харківський Металіст більше п'ятисот поєдінків, ставши володарем найтрівалішої "сухої" серії в чемпіонатах України. З 12 вересня 1998-го року і по 10 квітня 1999-го р Горяїнов тримав свої ворота в недоторканності 943 хвилини.

У цьому поєдинку на футбольному полі зійдуться кумири вболівальників Металіста 2000-х із зірками українського футболу.

Раніше повідомлялося, що Горяїнов не проти пограти в Китаї.

Також була інформація, що Горяїнов допоміг придбати реанімобілі для зони АТО.





Читай також
Горяїнов не збирається завершувати кар'єру
Горяїнов: "Пообіцяли щось заплатити"
Горяїнов допоміг придбати реанімобілі для зони АТО
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
12:40
Футбол. Циганков продовжив контракт з Динамо
12:23
Футбол. ПСЖ хоче підписати нападника Реала
12:06
Футбол. Збірна Катару зіграє на Кубку Америки-2019
11:55
Бокс. Лінарес впевнений у своїй перемозі над Ломаченком
11:26
Футбол. Фонсека розповів, що може дати українському футболу новий президент УПЛ
11:00
Бокс. У Головкіна не хочуть організовувати бій проти українця
10:41
Гандбол. Україна дізналась суперників у відборі на Євро-2020
10:26
Бокс. Російський боксер дав прогноз на бій Усик - Гассієв
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!