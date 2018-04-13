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13.04.2018  09:59

Бойко розповів, як в Дніпрі три роки не платили преміальні

Денис Бойко

Денис Бойко, граючи за Дніпро, три роки не отримував преміальних.

Про це розповів сам воротар.

"Преміальних за фінал Ліги Європи так і не отримали. А от по заробітній платі Дніпро зі мною розрахувався повністю. Але тільки тому, що Ігор Валерійович Коломойський – дуже розумна людина", - сказав він.

"Він розумів, що заборгованість за 7-8 місяців – це відносно невелика сума в порівнянні з тими 3,3 млн євро, що платив Бешикташ за трансфер. Елементарна математика. Сума, яку він отримав за мій перехід, перекривала заборгованість по моїй зарплаті", - зазначив Бойко.

"Я поставив умову Коломойському, що погоджуся на перехід в Бешикташ, тільки якщо мені повернуть чесно зароблені гроші. Про преміальні я вже мовчав. Ми за три роки не отримали ні копійки преміальних – ні за Лігу Європи, ні за чемпіонат.

Коли Маркевич давав нам власні гроші, для нас це стало великою несподіванкою. Хлопці два роки грали без премій. Зрозуміло, що мало хто хотів брати ці гроші. Але Мирон Богданович наполіг, щоб гравці взяли їх.

Він цим вчинком дав стимул продовжувати – не стільки українцям, скільки іноземцям. Там не така велика сума, але такий хід від тренера виразно допоміг команді дійти до фіналу Ліги Європи", – цитує Бойка Dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал "Футбол".

Раніше були названі дві причини, через які Коломойський кинув Дніпро.





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