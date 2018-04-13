Фонсека розповів, що може дати українському футболу новий президент УПЛ

Паулу Фонсека

Новообраний президент УПЛ Томас Грімм зможе дати поштовх для розвитку українського футболу.

Про це заявив наставник Шахтаря Паулу Фонсека.

"Як досвідчена людина, він зможе додати щось нове й важливе до українського футболу, де є величезний потенціал, а з боку вболівальників – зацікавлення та любов", - зазначив тренер.

"Зараз відмінний момент, аби з новим президентом почати обмірковувати питання розвитку і виявити ініціативу, зробити щось для футболу в країні", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.

Як повідомлялося, відомий журналіст Артем Франков вважає, що Грімм - це кандидатура від президента ФФУ Андрія Павелка.