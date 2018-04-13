СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
293 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 11:26
Фонсека розповів, що може дати українському футболу новий президент УПЛ
|Паулу Фонсека
Новообраний президент УПЛ Томас Грімм зможе дати поштовх для розвитку українського футболу.
Про це заявив наставник Шахтаря Паулу Фонсека.
"Як досвідчена людина, він зможе додати щось нове й важливе до українського футболу, де є величезний потенціал, а з боку вболівальників – зацікавлення та любов", - зазначив тренер.
"Зараз відмінний момент, аби з новим президентом почати обмірковувати питання розвитку і виявити ініціативу, зробити щось для футболу в країні", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.
Як повідомлялося, відомий журналіст Артем Франков вважає, що Грімм - це кандидатура від президента ФФУ Андрія Павелка.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій