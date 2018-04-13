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13.04.2018  12:06

Збірна Катару зіграє на Кубку Америки-2019

 

Збірна Катару візьме участь в Кубку Америки-2019.

Як повідомляє федерація футболу Катару, країна-господар ЧС-2022 прийняла відповідне запрошення з боку організаторів Кубка Америки.

Турнір пройде з червня по липень 2019 року в Бразилії. Участь візьмуть 16 збірних, шість з яких будуть представляти інші конфедерації.

Крім Катару також в Кубку Америки-2019 виступлять Мексика, Японія і Китай, пише ua-football.com.

Раніше була інформація, що збірна Катару гратиме у кваліфікації на домашній ЧС-2022.





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