Збірна Катару зіграє на Кубку Америки-2019

Збірна Катару візьме участь в Кубку Америки-2019.

Як повідомляє федерація футболу Катару, країна-господар ЧС-2022 прийняла відповідне запрошення з боку організаторів Кубка Америки.

Турнір пройде з червня по липень 2019 року в Бразилії. Участь візьмуть 16 збірних, шість з яких будуть представляти інші конфедерації.

Крім Катару також в Кубку Америки-2019 виступлять Мексика, Японія і Китай, пише ua-football.com.

Раніше була інформація, що збірна Катару гратиме у кваліфікації на домашній ЧС-2022.