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67 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 12:06
Збірна Катару зіграє на Кубку Америки-2019
Збірна Катару візьме участь в Кубку Америки-2019.
Як повідомляє федерація футболу Катару, країна-господар ЧС-2022 прийняла відповідне запрошення з боку організаторів Кубка Америки.
Турнір пройде з червня по липень 2019 року в Бразилії. Участь візьмуть 16 збірних, шість з яких будуть представляти інші конфедерації.
Крім Катару також в Кубку Америки-2019 виступлять Мексика, Японія і Китай, пише ua-football.com.
Раніше була інформація, що збірна Катару гратиме у кваліфікації на домашній ЧС-2022.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій