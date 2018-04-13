ПСЖ хоче підписати нападника Реала

Карім Бензема

Нападник мадридского Реала Карім Бензема цим літом може продовжити кар'єру в ПСЖ.

Про це повідомляє Le10Sport.

Відзначається, що паризький клуб переключиться на Бензема, якщо йому не вдасться підписати форвард Баваріі Роберта Левандовського або нападника Ліверпуля Мохамеда Салаха.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ готовий продати Едінсона Кавани за 60 мільйонів євро, а виручені засоби спрямовувати на запрошення нового форварда, пише livesport.ru.

Раніше повідомлялося, що Реал знайшов заміну для Бензема в Інтері.