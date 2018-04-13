Циганков продовжив контракт з Динамо

Віктор Циганков

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков підписав з клубом новий контракт.

Нова угода розрахована на п'ять років - до 2023 року. Попередній контракт 20-річний вінгера з рідним клубом був розрахований до літа 2020 року.

Фінансові умови не повідомляються.

Раніше була інформація, що .