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229 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 12:40
Циганков продовжив контракт з Динамо
|Віктор Циганков
Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков підписав з клубом новий контракт.
Нова угода розрахована на п'ять років - до 2023 року. Попередній контракт 20-річний вінгера з рідним клубом був розрахований до літа 2020 року.
⚡Віктор #Циганков продовжив контракт з ФК «Динамо» Київ!— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 13 квітня 2018 р.
Нова угода розрахована на 5 років.#Циганков2023 pic.twitter.com/tT2V0q33mg
Фінансові умови не повідомляються.
Раніше була інформація, що Циганков потрапив у сферу інтересу клубів із серії А.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій