Арсенал зіграє з Атлетико, Марсель - із Зальцбургом в півфіналі Ліги Європи

13-го квітня в швейцарському Ньоні пройшло жеребкування півфіналів Ліги Європи.

Результати жеребкування:

Марсель - Зальцбург

Арсенал - Атлетико

Матчі пройдуть 26 квітня і 3 травня.

Переможець пари Марсель - Зальцбург буде номінальним господарем на фінальному матчі в Ліоні 16 травня.