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223 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 13:20
Арсенал зіграє з Атлетико, Марсель - із Зальцбургом в півфіналі Ліги Європи
13-го квітня в швейцарському Ньоні пройшло жеребкування півфіналів Ліги Європи.
Результати жеребкування:
Марсель - Зальцбург
Арсенал - Атлетико
🔥 Полуфинальные пары 🔥— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 13 квітня 2018 р.
Как думаете, кто выиграет #ЛигаЕвропы в этом сезоне?#жеребьевкаЛЕ pic.twitter.com/jlSEQ5aXaq
Матчі пройдуть 26 квітня і 3 травня.
Переможець пари Марсель - Зальцбург буде номінальним господарем на фінальному матчі в Ліоні 16 травня.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій