Харківський бізнесмен не пустить жити у свій готель Реал

Юрій Сапронов

Власник готелю Superior Golf & Spa Resort в Харкові Юрій Сапронов не пустить жити Реал Мадрид.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук, коментуючи поразку Ювентуса вершковим у Лізі чемпіонів.

"Я протестую. Але нічого змінити не можу. Голодування не оголошую", - написав мальйонер.

"Але зроблю великий щит з фото Майкла Олівреа розміром 1,50 м на 1,50 м. Ставлю його в 20 метрах від початку драйвинг-рейнджа гольф-клубу. М'яч для гри в гольф важить 45,9 гр. За кожне попадання в нього буду платити 1 євро. Гроші на благодійність", - додав безнесмен.

"P.S. І Реал нехай навіть і не думає оселитися в Superior Golf & Spa Resort, коли потрапить в ЛЧ на Шахтар. Не пущу", - завепнив Сапронов.

Нагадаємо, що Сапронов є спонсором Еліни Світоліної.