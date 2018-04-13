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417 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 13:42
Харківський бізнесмен не пустить жити у свій готель Реал
|Юрій Сапронов
Власник готелю Superior Golf & Spa Resort в Харкові Юрій Сапронов не пустить жити Реал Мадрид.
Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук, коментуючи поразку Ювентуса вершковим у Лізі чемпіонів.
"Я протестую. Але нічого змінити не можу. Голодування не оголошую", - написав мальйонер.
"Але зроблю великий щит з фото Майкла Олівреа розміром 1,50 м на 1,50 м. Ставлю його в 20 метрах від початку драйвинг-рейнджа гольф-клубу. М'яч для гри в гольф важить 45,9 гр. За кожне попадання в нього буду платити 1 євро. Гроші на благодійність", - додав безнесмен.
"P.S. І Реал нехай навіть і не думає оселитися в Superior Golf & Spa Resort, коли потрапить в ЛЧ на Шахтар. Не пущу", - завепнив Сапронов.
Нагадаємо, що Сапронов є спонсором Еліни Світоліної.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій