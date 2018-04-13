Мілевський назвав сильний бік Динамо перед протистоянням із Шахтарем

Артем Мілевський

Екс-нападник київського Динамо Артем Мілевський вважає, що клубу може допомогти нинішній тренер.

Про це Мілевський заявив в ефірі Футбол 1.

"Я б сказав коротко: Динамо не вистачає зараз особистостей в команді, які були раніше. А також - класних легіонерів, які були в мій час: Юссуф, Єременко, Нінкович, Ель-Каддурі, ті ж Данило, Бетао. Це були відмінні легіонери. Вони дуже допомагали нам робити результат", - сказав Міля.

"Сильні сторони - хороший тренер. Олександре Миколайовичу, удачі! І в грі з Шахтарем, і взагалі в майбутньому. Також плюс - це молодий колектив, який у майбутньому повинен бути бойовою командою, бойовим складом, який буде досягати результату, але от перемог, напевно, поки що зарано", - вважає форвард.

"Навіть дивно, але Шахтар я бачив трошки більше: вони грають у Лізі чемпіонів. Усе, що було, у них і залишилося: в захисті грають хлопці з України, дуже пристойно, хороший воротар - Андрюха П'ятов. А попереду грають бразильці, вони там самбу-румбу зроблять таку, як і в минулі часи", - підкреслив Мілевський.

Нагадаємо, що Мілевський отримав серйозну травму.