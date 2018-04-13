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126 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 14:55
Салах встановив унікальний рекорд в АПЛ
|Мохамед Салах
Форвард Ліверпуля Мохамед Салах став найкращим гравцем місяця в чемпіонаті Англії.
25-річний єгиптянин отримав цю нагороду втретє за сезон. Це унікальний показник. Ніхто в історії АПЛ не ставав найкращим тричі за сезон.
Салах є лідером бомбардирської гонки в Англії з 29 голами в активі.
Нагадаємо, що Салах здивувався, коли гол Ерріксена переписали на Кейна.
"That’s my target - I want to score, I want to help the team to win again"@LFC's three-time @EASPORTSFIFA Player of the Month @22mosalah has his sights set on another #PL record: 31 goals in a 38-game season 🎯— Premier League (@premierleague) 13 апреля 2018 г.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій