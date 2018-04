Салах встановив унікальний рекорд в АПЛ

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах став найкращим гравцем місяця в чемпіонаті Англії.

25-річний єгиптянин отримав цю нагороду втретє за сезон. Це унікальний показник. Ніхто в історії АПЛ не ставав найкращим тричі за сезон.

Салах є лідером бомбардирської гонки в Англії з 29 голами в активі.

