Салах встановив унікальний рекорд в АПЛ

Мохамед Салах

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах став найкращим гравцем місяця в чемпіонаті Англії.

25-річний єгиптянин отримав цю нагороду втретє за сезон. Це унікальний показник. Ніхто в історії АПЛ не ставав найкращим тричі за сезон.

Салах є лідером бомбардирської гонки в Англії з 29 голами в активі.

Нагадаємо, що Салах здивувався, коли гол Ерріксена переписали на Кейна.