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224 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 14:17
Баварія зіграє з Реалом, а Ліверпуль - з Ромою у півфіналі Ліги чемпіонів
13-го квітня в швейцарському Ньоні пройшло жеребкування півфіналів Ліги чемпіонів.
Результати жеребкування:
Баварія - Реал Мадрид
Ліверпуль - Рома
Півфінальні матчі відбудуться 24/25 квітня і 1/2 травня.
Господарем фіналу стане переможець пари Баварія - Реал.
🔥🔥🔥 #ЛигаЧемпионов 🔥🔥🔥— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 13 апреля 2018 г.
Полуфиналы: 24/25 апреля и 1/2 мая
Финал: 26 мая, Киев 🇺🇦#жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/Bwc88YsYbN
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій