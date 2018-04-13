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257 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 15:17
Стало відомо, чи зіграє Рамос у півфіналі Ліги чемпіонів
|Серхіо Рамос
Захисник Реала Серхіо Рамос зможе взяти участь у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Баварії.
Раніше була інформація, що іспанця можуть додатково дискваліфікувати за те, що він під час останніх хвилин матчу з Ювнтусом спустився в підтрибунне приміщення, а потім попрямував до тунелю, з якого виходять гравці.
Рамос не мав права перебувати у підтрибунці, оскільки пропускав матч через дискваліфікацію. УЄФА вирішила не карати гравця.
Нагадаємо, що гравці Реала і Ювентуса ледь не побилися в підтрибунному приміщенні.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій