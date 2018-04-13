Стало відомо, чи зіграє Рамос у півфіналі Ліги чемпіонів

Серхіо Рамос

Захисник Реала Серхіо Рамос зможе взяти участь у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Баварії.

Раніше була інформація, що іспанця можуть додатково дискваліфікувати за те, що він під час останніх хвилин матчу з Ювнтусом спустився в підтрибунне приміщення, а потім попрямував до тунелю, з якого виходять гравці.

Рамос не мав права перебувати у підтрибунці, оскільки пропускав матч через дискваліфікацію. УЄФА вирішила не карати гравця.

Нагадаємо, що гравці Реала і Ювентуса ледь не побилися в підтрибунному приміщенні.