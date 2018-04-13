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13.04.2018  16:29

Карпати запустили іспанську версію офіційного сайту

 

Офіційний сайт львівських Карпат відтепер буде мати іспаномовну версію.

Про це йдеться на сайті клубу.

"Карпати стають відкритішими та ближчими для іншої половини світу. Іспанською мовою говорить майже третина людства, вона є однією з найпопулярніших на нашій планеті", - заявив виконавчий директор клубу Даріо Друді.

"Це важливий крок у майбутнє для львівського клубу. Радий, що друзі та близькі карпатівських легіонерів зможуть стежити за їхніми успіхами та постійно бути в курсі всього, що відбувається в Карпатах", - додав аргентинець.

Нагадаємо, що Карпати будуть ділити стадіон Україна з іншими клубами.





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