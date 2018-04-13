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125 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 16:15
Миколаїв - Геліос, Оболонь - Волинь: відео онлайн-трансляції матчів 27 туру Першої ліги
13 квітня в Першій лізі чемпіонату України відбудуться два матчі.
На нашому сайті ви можете переглянути онлайн-трансляції цих поєдинків.
Нагадаємо, що у скандальному матчі Першої ліги Десна - Арсенал ЗМІ повідомили про проплачене суддівство на користь чернігівців.
16:30 Миколаїв - Геліос
17:00 Оболонь-Бровар - Волинь
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій