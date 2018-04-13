Миколаїв - Геліос, Оболонь - Волинь: відео онлайн-трансляції матчів 27 туру Першої ліги

13 квітня в Першій лізі чемпіонату України відбудуться два матчі.

На нашому сайті ви можете переглянути онлайн-трансляції цих поєдинків.

Нагадаємо, що у скандальному матчі Першої ліги Десна - Арсенал ЗМІ повідомили про проплачене суддівство на користь чернігівців.

16:30 Миколаїв - Геліос

17:00 Оболонь-Бровар - Волинь