Циганков: Якщо добре себе зарекомендую, проблем із переходом в інший клуб не буде
|Віктор Циганков
20-річний півзахисник Динамо Віктор Циганков поділився враженнями від підписання нового контракту з клубом.
Про це повідомляє офіційний сайт киян.
"Я дуже радий, що підписав новий контракт. З дитинства мріяв виступати саме в Динамо. Напевно, сьогодні підписую свій перший серйозний контракт", - сказав гравець.
"Чи буде сприяти клуб моєму переходу за умови хорошої пропозиції? Звісно, але зараз потрібно сконцентруватися і грати, показувати рівень. Якщо я добре себе зарекомандую, то ніяких перешкод не виникне", - запевнив футболіст.
"Дивилися матчі Шахтаря, розбирали їхні дії. Передусім будемо відштовхуватися від своїх сил і можливостей. Нам потрібні три очки і обов'язково потрібно виграти. Якщо вийдемо згуртованим колективом - обов'язково переможемо", - вважає Циганков.
Нагадаємо, що Циганков став найкращим гравцем УПЛ в березні.
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