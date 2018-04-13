Циганков: Якщо добре себе зарекомендую, проблем із переходом в інший клуб не буде

Віктор Циганков

20-річний півзахисник Динамо Віктор Циганков поділився враженнями від підписання нового контракту з клубом.

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

"Я дуже радий, що підписав новий контракт. З дитинства мріяв виступати саме в Динамо. Напевно, сьогодні підписую свій перший серйозний контракт", - сказав гравець.

"Чи буде сприяти клуб моєму переходу за умови хорошої пропозиції? Звісно, але зараз потрібно сконцентруватися і грати, показувати рівень. Якщо я добре себе зарекомандую, то ніяких перешкод не виникне", - запевнив футболіст.

"Дивилися матчі Шахтаря, розбирали їхні дії. Передусім будемо відштовхуватися від своїх сил і можливостей. Нам потрібні три очки і обов'язково потрібно виграти. Якщо вийдемо згуртованим колективом - обов'язково переможемо", - вважає Циганков.

Нагадаємо, що Циганков став найкращим гравцем УПЛ в березні.