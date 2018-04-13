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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
502 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 15:57
Шахтар мінімально переміг Динамо в чемпіонаті України
13 квітня відбувся матч молодіжних команд Шахтаря й Динамо.
Гірники на власному полі під Києвом перемогли суперника завдяки одному голу.
Перемога додала донечанам три очки і тепер вони мають однакову кількість балів з Динамо - по 54.
Нагадаємо, що воротар Динамо відновився після травми та повернувся на поле.
Чемпіонат України
Молодіжна першість (U-21)
27 тур
13 квітня
Шахтар (U-21) - Динамо (U-21) 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 - 72 Дудик
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій