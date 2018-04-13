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13.04.2018  15:57

Шахтар мінімально переміг Динамо в чемпіонаті України

 

13 квітня відбувся матч молодіжних команд Шахтаря й Динамо.

Гірники на власному полі під Києвом перемогли суперника завдяки одному голу.

Перемога додала донечанам три очки і тепер вони мають однакову кількість балів з Динамо - по 54.

Нагадаємо, що воротар Динамо відновився після травми та повернувся на поле.

Чемпіонат України

Молодіжна першість (U-21)

27 тур

13 квітня

Шахтар (U-21) - Динамо (U-21) 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 - 72 Дудик





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