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13.04.2018  19:45

Ліга чемпіонів-2017/18: букмекери дали прогноз після жеребкування 1/2 фіналу

 Реал - фаворит Ліги чемпіонів/Real Madrid

Найкращий клуб Європи минулого сезону мадридський Реал вважається фаворитом Ліги чемпіонів-2017/18.

Так вважають провідні букмекери після завершення жеребкування 1/2 фіналу

Перемога вершкових у турнірі оцінюється із показником 3,0. Трохи менше вірять аналітики у мюнхенську Баварію, яка якраз і зустрінеться із мадридцями у півфіналі: на її тріумф можна поставити із коефіцієнтом 3,25. 

Із тієї ж ймовірністю оцінюється перемога у ЛЧ представника Англії Ліверпуля, тоді як на його суперника в 1/2 фіналу італійську Рома можна поставити із показником 9,0. 

Додамо, що Баварія та Реал зіграють 25 квітня у Мюнхені та 1 травня у Мадриді, тоді як Ліверпуль та Рома зустрінуться 24 квітня та 2 травня в Англії та Італії відповідно. 

Нагадаємо, що фінал ЛЧ-2017/8 відбудеться у Києві на НСК Олімпійський 26 травня. Господарем цього матчу буде переможець пари Баварія - Реал. 

Як відомо, Реал на стадії 1/4 фіналу пройшов Ювентус





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