Уболівальник Шахтаря заплатив 41 тисячу гривень, щоб дивитися матч проти Динамо з лави запасних

Фанат донецького Шахтаря Олександр Таран виграв аукціон клубу на матч 27 туру УПЛ проти Динамо.

Про це повідомляє Террикон.

Він заплатив 41 000 гривен за пакет, який передбачає можливість перегляду матчу з лави запасних гірників, проживання в Premier Palace Hotel Kharkiv разом з командою, передматчеву прогулянку, відвідування роздягальні, участь у підготовці до матчу і фірмову іменну футболку.

Пакет розрахований на двох. Мінімальна сума ставки становила 10 500 гривень.

"Довго не роздумував - побачив новину про аукціон і вирішив узяти участь. Мені дуже цікавий Шахтар і я давно хотів поспілкуватися з кимось із гравців або тренерів. Можна сказати, що це мрія. Буде дуже цікаво поспостерігати за матчем з лави запасних. Не знаю, чи варто підказувати тренеру. Хвилювання немає, але очікую дуже цікаву гру", - сказав переможець аукціону.

Гра відбудеться 14 квітня о 17:00.

Нагадаємо, що Шахтар переміг Динамо в молодіжній першості.