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54 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 17:56
Клуби АПЛ проголосували проти використання системи відеоповторів з наступного сезону
|Суддя переглядає відеоповтор
Клуби англійської прем'єр-ліги проголосували проти використання системи відеодопомоги арбітрам (VAR) в наступному сезоні.
Про це повідомляє ВВС.
Для того, щоб VAR була схвалена, необхідно було набрати 14 голосів з 20 клубів АПЛ. Представники команд вважають, що VAR потребує доопрацювання і подальших тестів.
Очікується, що тестування системи в сезоні-2018/19 продовжиться в Кубку Англії та Кубку англійської ліги, пише Трибуна.
Нагадаємо, що на чемпіонаті світу-2018 у Росії будуть відеоповтори.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій