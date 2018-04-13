Клуби АПЛ проголосували проти використання системи відеоповторів з наступного сезону

Суддя переглядає відеоповтор

Клуби англійської прем'єр-ліги проголосували проти використання системи відеодопомоги арбітрам (VAR) в наступному сезоні.

Про це повідомляє ВВС.

Для того, щоб VAR була схвалена, необхідно було набрати 14 голосів з 20 клубів АПЛ. Представники команд вважають, що VAR потребує доопрацювання і подальших тестів.

Очікується, що тестування системи в сезоні-2018/19 продовжиться в Кубку Англії та Кубку англійської ліги, пише Трибуна.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу-2018 у Росії будуть відеоповтори.