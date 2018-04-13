Головний тренер Боруссії розраховує на Ярмоленка в дербі з Шальке

Андрій Ярмоленко

Півзахисник Боруссії Д Андрій Ярмоленко готовий зіграти в наступному матчі команди.

Про це розповів головний тренер шершнів Петер Штегер.

"Усе більше гравців повертається в загальну групу, це добре. У Пішчека були деякі проблеми, але він готується до матчу. Ярмоленко провів тиждень без скарг на біль, тому я можу на нього розраховувати і розглядати в якості альтернативи", - цитує Штегера офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що Ярмоленко в минулому турі вперше за два місяці потрапив у заявку на матч Боруссії Д.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко отримав травму наприкінці січня, після чого лікувався та відновлювався після пошкодження.