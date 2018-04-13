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118 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 18:19
Головний тренер Боруссії розраховує на Ярмоленка в дербі з Шальке
|Андрій Ярмоленко
Півзахисник Боруссії Д Андрій Ярмоленко готовий зіграти в наступному матчі команди.
Про це розповів головний тренер шершнів Петер Штегер.
"Усе більше гравців повертається в загальну групу, це добре. У Пішчека були деякі проблеми, але він готується до матчу. Ярмоленко провів тиждень без скарг на біль, тому я можу на нього розраховувати і розглядати в якості альтернативи", - цитує Штегера офіційний сайт клубу.
Нагадаємо, що Ярмоленко в минулому турі вперше за два місяці потрапив у заявку на матч Боруссії Д.
Раніше повідомлялося, що Ярмоленко отримав травму наприкінці січня, після чого лікувався та відновлювався після пошкодження.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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