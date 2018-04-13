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134 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 18:54
Миколаїв переміг Геліос, а Волинь здолала Оболонь у матчах 27 туру Першої ліги
13 квітня в Першій лізі чемпіонату України відбулися два поєдинки.
Нагадаємо, що у скандальному матчі Першої ліги Десна - Арсенал ЗМІ повідомили про проплачене суддівство на користь чернігівців.
Чемпіонат України
Перша ліга
27 тур
13 квітня
Миколаїв - Геліос 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 - 48 Семенина
Оболонь-Бровар - Волинь 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0:1 - 32 Гордійчук
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій