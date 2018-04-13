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13.04.2018  18:54

Миколаїв переміг Геліос, а Волинь здолала Оболонь у матчах 27 туру Першої ліги

 

13 квітня в Першій лізі чемпіонату України відбулися два поєдинки.

Нагадаємо, що у скандальному матчі Першої ліги Десна - Арсенал ЗМІ повідомили про проплачене суддівство на користь чернігівців.

Чемпіонат України

Перша ліга

27 тур

13 квітня

Миколаїв - Геліос 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 - 48 Семенина

Оболонь-Бровар - Волинь 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 - 32 Гордійчук

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