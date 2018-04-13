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206 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 20:40
Збірна України зіграє з Італією: у ФФУ підтвердили спаринг
У Федерації футболу України підтвердили, що національна збірна зіграє із Італією товариський матч.
Поєдинок відбудеться 10 жовтня о 21:45 в Італії, проте поки не відомо, яке місто прийматиме зустріч.
Україна грала з Італією 7 разів. У шістьох матчах перемогу відсвяткувала скуадра адзурра, а одного разу зустріч завершилася із рахунком 0:0.
Додамо, що 16 жовтня українці зустрінуться із Чехією у Харкові у рамках Ліги націй.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій