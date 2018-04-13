Збірна України зіграє з Італією: у ФФУ підтвердили спаринг

У Федерації футболу України підтвердили, що національна збірна зіграє із Італією товариський матч.

Поєдинок відбудеться 10 жовтня о 21:45 в Італії, проте поки не відомо, яке місто прийматиме зустріч.

Україна грала з Італією 7 разів. У шістьох матчах перемогу відсвяткувала скуадра адзурра, а одного разу зустріч завершилася із рахунком 0:0.

Додамо, що 16 жовтня українці зустрінуться із Чехією у Харкові у рамках Ліги націй.