Дніпро вперше в історії програв СК Дніпро-1 у матчі 25-го туру Другої ліги

Дніпро поступився СК Дніпро-1 1:2 у матчі 25-го туру чемпіонату Другої ліги.

Володимир Кіричук відповів на гол Ярослава Поплавки, проте на 84-й хвилині перемогу команді Дмитра Михайленка приніс влучний постріл Владислава Супряги.

Додамо, що це перша перемога СК над земляками.

Завдяки перемозі Дніпро-1 відірвався від найближчого конкурента по таблиці - харківського Металіста 1925 - на 8 очок. Дніпро ж йде 8-м із 30 очками.

Нагадаємо, у 24-му турі СК Дніпро-1 переміг Металіст.