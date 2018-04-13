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177 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 21:47
Дніпро вперше в історії програв СК Дніпро-1 у матчі 25-го туру Другої ліги
Дніпро поступився СК Дніпро-1 1:2 у матчі 25-го туру чемпіонату Другої ліги.
Володимир Кіричук відповів на гол Ярослава Поплавки, проте на 84-й хвилині перемогу команді Дмитра Михайленка приніс влучний постріл Владислава Супряги.
Додамо, що це перша перемога СК над земляками.
Завдяки перемозі Дніпро-1 відірвався від найближчого конкурента по таблиці - харківського Металіста 1925 - на 8 очок. Дніпро ж йде 8-м із 30 очками.
Нагадаємо, у 24-му турі СК Дніпро-1 переміг Металіст.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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