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307 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 22:11
Хто виграє Ліги Європи-2017/18: букмекери дали прогноз після жеребкування 1/2 фіналу
Мадридський Атлетико має найбільші шанси виграти Лігу Європи-2017/18.
Такий прогноз дали провідні букмекери після жеребкування 1/2 фіналу турніру.
Так, на матрацників можна поставити із коефіцієнтом 2,25. Далі у букмекерських преференціях йдуть Арсенал (3,75) та Марсель (4,0).
На перемогу Зальцбурга приймаються ставки із показником 7,0.
Нагадаємо, в 1/2 фіналу 26 квітня та 3 травня зіграють Атлетико та Арсенал, а також Зальцбург та Марсель.
Раніше повідомлялося, що фаворитами Ліги чемпіонів вважаються Реал та Баварія.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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