Хто виграє Ліги Європи-2017/18: букмекери дали прогноз після жеребкування 1/2 фіналу

Мадридський Атлетико має найбільші шанси виграти Лігу Європи-2017/18.

Такий прогноз дали провідні букмекери після жеребкування 1/2 фіналу турніру.

Так, на матрацників можна поставити із коефіцієнтом 2,25. Далі у букмекерських преференціях йдуть Арсенал (3,75) та Марсель (4,0).

На перемогу Зальцбурга приймаються ставки із показником 7,0.

Нагадаємо, в 1/2 фіналу 26 квітня та 3 травня зіграють Атлетико та Арсенал, а також Зальцбург та Марсель.

Раніше повідомлялося, що фаворитами Ліги чемпіонів вважаються Реал та Баварія.