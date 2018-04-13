Може статися все, що завгодно: у Ліверпулі оцінили шанси перемогти у Лізі чемпіонів

У нинішньому розіграші Ліги чемпіонів на стадії 1/2 фіналу може статися будь-що.

Таку заяву, коментуючи шанси Ліверпуля на перемогу у змаганнях зробив лідер команди Мохамед Саллах.

"Ліверпуль може виграти Лігу чемпіонів. Ми - у півфіналі, і статися може все що завгодно. Залишилося провести два матчі до останнього кроку", - заявив єгипетський нападник в ефірі CNN.

Нагадаємо, на стадії 1/2 фіналу Ліверпуль зіграє проти Роми.

Як відомо, у чвертьфіналі Ліверпуль пройшов одного із фаворитів Манчестер Сіті.

Ливерпуль" может выиграть Лигу чемпионов, - цитирует CNN Салаха. - Мы в полуфинале, и произойти может все что угодно. Осталось провести два матча до последнего шага.