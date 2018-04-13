СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
22 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 23:23
Вольфсбург та Аугсбург розійшлися миром у матчі 30-го туру чемпіонату Німеччини
13 квітня розпочався 30-й тур першості Бундесліги.
Так, у протистоянні Вольфсбурга та Аугсбурга було зафіксовано нульову нічию.
Зазначимо, що команди завершували поєдинок вдесятьох: за два попередження вилучення отримали на 54-й хвилині центрхав гостей Ян Моравек, а на 86-й хвилині захисник вовків Фелікс Удуокхай.
Нагадаємо, у рамках 29-го туру Аугсбург зазнав розгромної поразки від Баварії, що дозволило мюнхенцям достроково відсвяткувати перемогу у Бундеслізі.
Чемпіонат Німеччини-2017/18
30-й тур
13 квітня
Вольфсбург - Аугсбург - 0:0.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій