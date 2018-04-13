Вольфсбург та Аугсбург розійшлися миром у матчі 30-го туру чемпіонату Німеччини

13 квітня розпочався 30-й тур першості Бундесліги.

Так, у протистоянні Вольфсбурга та Аугсбурга було зафіксовано нульову нічию.

Зазначимо, що команди завершували поєдинок вдесятьох: за два попередження вилучення отримали на 54-й хвилині центрхав гостей Ян Моравек, а на 86-й хвилині захисник вовків Фелікс Удуокхай.

Нагадаємо, у рамках 29-го туру Аугсбург зазнав розгромної поразки від Баварії, що дозволило мюнхенцям достроково відсвяткувати перемогу у Бундеслізі.

Чемпіонат Німеччини-2017/18

30-й тур

13 квітня

Вольфсбург - Аугсбург - 0:0.