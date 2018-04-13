Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
22 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
13.04.2018  23:23

Вольфсбург та Аугсбург розійшлися миром у матчі 30-го туру чемпіонату Німеччини

 

13 квітня розпочався 30-й тур першості Бундесліги. 

Так, у протистоянні Вольфсбурга та Аугсбурга було зафіксовано нульову нічию.

Зазначимо, що команди завершували поєдинок вдесятьох: за два попередження вилучення отримали на 54-й хвилині центрхав гостей Ян Моравек, а на 86-й хвилині захисник вовків Фелікс Удуокхай. 

Нагадаємо, у рамках 29-го туру Аугсбург зазнав розгромної поразки від Баварії, що дозволило мюнхенцям достроково відсвяткувати перемогу у Бундеслізі.

Чемпіонат Німеччини-2017/18

30-й тур

13 квітня

Вольфсбург - Аугсбург - 0:0.





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
23:23
Футбол. Вольфсбург та Аугсбург розійшлися миром у матчі 30-го туру чемпіонату Німеччини
22:59
Футбол. Може статися все, що завгодно: у Ліверпулі оцінили шанси перемогти у Лізі чемпіонів
22:38
Теніс. Найкращий тенісист України зіграє на турнірі у Монте-Карло
22:11
Футбол. Хто виграє Ліги Європи-2017/18: букмекери дали прогноз після жеребкування 1/2 фіналу
21:47
Футбол. Дніпро вперше в історії програв СК Дніпро-1 у матчі 25-го туру Другої ліги
21:21
Футбол. У півфіналі Ліги чемпіонів буде встановлено цікавий рекорд
20:57
Бокс. Ломаченко показав стиль ніндзя. ВІДЕО
20:40
Футбол. Збірна України зіграє з Італією: у ФФУ підтвердили спаринг
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!