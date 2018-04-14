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13.04.2018  23:36

Ніцца без Балотеллі не змогла обіграти Анже у матчі 33-го туру чемпіонату Франції

 

13 квітня розпочався 33-й тур чемпіонату Франції. 

У першому поєдинку Анже та Ніцца зіграли унічию 1:1. 

Зазначимо, що червоно-чорні грали без основного нападника Маріо Балотеллі. 

Нагадаємо, у попередньому турі Ніцца також зіграла внічию 1:1 - із Ренном.

Чемпіонат Франції-2017/18

33-й тур

13 квітня

Анже - Ніцца - 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 68 Плеа, 1:1 - 84 Фульїні.  





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