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50 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 23:36
Ніцца без Балотеллі не змогла обіграти Анже у матчі 33-го туру чемпіонату Франції
13 квітня розпочався 33-й тур чемпіонату Франції.
У першому поєдинку Анже та Ніцца зіграли унічию 1:1.
Зазначимо, що червоно-чорні грали без основного нападника Маріо Балотеллі.
Нагадаємо, у попередньому турі Ніцца також зіграла внічию 1:1 - із Ренном.
Чемпіонат Франції-2017/18
33-й тур
13 квітня
Анже - Ніцца - 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 68 Плеа, 1:1 - 84 Фульїні.
2e nul de rang pour les Aiglons, tenus en échec par le @AngersSCO.#SCOOGCN 1⃣-1⃣ pic.twitter.com/L6S0rkckmf— OGC Nice (@ogcnice) 13 квітня 2018 р.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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