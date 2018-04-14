1/2 фіналу Ліги чемпіонів: у мережі провели цікаву історичну паралель

Склад учасників 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18 повністю повторив розіграш Кубку європейських чемпіонів у сезоні-1980/81.

Тоді у півфіналі грали Баварія, Реал, Ліверпуль, а також Інтер. За результатами 1/2 фіналу англійці пройшли Баварію, а іспанці - італійців.

У вирішальному матчі Ліверпуль здолав Реал 1:0.

Цікаво, що у нинішньому фіналі, який відбудеться 26 травня у Києві, можуть теж зустрітися Реал та Ліверпуль: для цього вершковим необхідно здолати Баварію у півфіналі, червоним - обіграти Рому.

Раніше повідомлялося, що фаворитами Ліги чемпіонів вважаються Реал та Баварія.