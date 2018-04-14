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249 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.04.2018 10:23
1/2 фіналу Ліги чемпіонів: у мережі провели цікаву історичну паралель
Склад учасників 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18 повністю повторив розіграш Кубку європейських чемпіонів у сезоні-1980/81.
Тоді у півфіналі грали Баварія, Реал, Ліверпуль, а також Інтер. За результатами 1/2 фіналу англійці пройшли Баварію, а іспанці - італійців.
У вирішальному матчі Ліверпуль здолав Реал 1:0.
Цікаво, що у нинішньому фіналі, який відбудеться 26 травня у Києві, можуть теж зустрітися Реал та Ліверпуль: для цього вершковим необхідно здолати Баварію у півфіналі, червоним - обіграти Рому.
Раніше повідомлялося, що фаворитами Ліги чемпіонів вважаються Реал та Баварія.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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