Шахтар - Динамо: де дивитися матч 27-го туру Прем'єр-ліги

14 квітня у рамках 27-го туру УПЛ у Харкові зіграють лідери чемпіонату Шахтар та Динамо.

Гра розпочнеться о 17:00 на стадіоні Металіст.

Кияни йдуть другими, відстаючи від гірників на 6 очок.

Пряму трансляцію можна на каналі Футбол 2, а також за цим посиланням (Увага! Трансляція платна).

Нагадаємо, перед матчем із Шахтарем Динамо зазнало декількох втрат.

При цьому у грі із гірниками може взяти участь лідер Динамо Сергій Сидорчук.