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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
602 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.04.2018 09:36
Шахтар - Динамо: де дивитися матч 27-го туру Прем'єр-ліги
14 квітня у рамках 27-го туру УПЛ у Харкові зіграють лідери чемпіонату Шахтар та Динамо.
Гра розпочнеться о 17:00 на стадіоні Металіст.
Кияни йдуть другими, відстаючи від гірників на 6 очок.
Пряму трансляцію можна на каналі Футбол 2, а також за цим посиланням (Увага! Трансляція платна).
Нагадаємо, перед матчем із Шахтарем Динамо зазнало декількох втрат.
При цьому у грі із гірниками може взяти участь лідер Динамо Сергій Сидорчук.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій