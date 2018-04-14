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14.04.2018  09:19

Гравець Динамо, який начебто переходить у Шахтар, готовий зіграти проти гірників у Харкові. ФОТО

 Жуніор Мораес

Нападник Динамо Жуніор Мораес відправився разом із командою на матч 27-го туру проти Шахтаря у Харкові

Про це свідчить фото, яке бразилець зробив в автобусі, де поряд з ним сидить хавбек команди Дерліс Гонсалес.

Фото Мораес виставить у розділі сторіз на своїй сторінці в Instagram.

 

Нагадаємо, останній час у пресі йде інформація, що Мораес у наступному сезоні гратиме за Шахтар. 

Так, стало відомо, що Мораес начебто буде отримувати 700 тисяч євро на рік зарплатні та гратиме під 10-м номером

Нагадаємо, перед матчем із Шахтарем Динамо зазнало декількох втрат.

При цьому у грі із гірниками може взяти участь лідер Динамо Сергій Сидорчук.





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