Гравець Динамо, який начебто переходить у Шахтар, готовий зіграти проти гірників у Харкові. ФОТО

Жуніор Мораес

Нападник Динамо Жуніор Мораес відправився разом із командою на матч 27-го туру проти Шахтаря у Харкові.

Про це свідчить фото, яке бразилець зробив в автобусі, де поряд з ним сидить хавбек команди Дерліс Гонсалес.

Фото Мораес виставить у розділі сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, останній час у пресі йде інформація, що Мораес у наступному сезоні гратиме за Шахтар.

Так, стало відомо, що Мораес начебто буде отримувати 700 тисяч євро на рік зарплатні та гратиме під 10-м номером.

Нагадаємо, перед матчем із Шахтарем Динамо зазнало декількох втрат.

При цьому у грі із гірниками може взяти участь лідер Динамо Сергій Сидорчук.