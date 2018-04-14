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357 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.04.2018 09:19
Гравець Динамо, який начебто переходить у Шахтар, готовий зіграти проти гірників у Харкові. ФОТО
|Жуніор Мораес
Нападник Динамо Жуніор Мораес відправився разом із командою на матч 27-го туру проти Шахтаря у Харкові.
Про це свідчить фото, яке бразилець зробив в автобусі, де поряд з ним сидить хавбек команди Дерліс Гонсалес.
Фото Мораес виставить у розділі сторіз на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, останній час у пресі йде інформація, що Мораес у наступному сезоні гратиме за Шахтар.
Так, стало відомо, що Мораес начебто буде отримувати 700 тисяч євро на рік зарплатні та гратиме під 10-м номером.
Нагадаємо, перед матчем із Шахтарем Динамо зазнало декількох втрат.
При цьому у грі із гірниками може взяти участь лідер Динамо Сергій Сидорчук.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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