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94 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.04.2018 11:12
Шахтар - Динамо: букмекери не вірять в киян
|Шахтар - Динамо
Донецький Шахтар є беззаперечним фаворитом у грі 27-го туру УПЛ проти Динамо.
Так, фахівці букмекерської контори Парі Матч на перемогу гірників виставили коефіцієнт - 1,55.
Перемога ж Динамо котується коефіцієнтом - 5,8.
Не дуже вірять букмекери й у нічию - 4,2.
Нагадаємо, що гра Шахтар - Динамо розпочнеться о 17:00, 14 квітня.
Раніше повідомлялося, що лідер Динамо продовжив контракт з клубом.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій