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14.04.2018  11:12

Шахтар - Динамо: букмекери не вірять в киян

Шахтар - Динамо

Донецький Шахтар є беззаперечним фаворитом у грі 27-го туру УПЛ проти Динамо.

Так, фахівці букмекерської контори Парі Матч на перемогу гірників виставили коефіцієнт - 1,55.

Перемога ж Динамо котується коефіцієнтом - 5,8.

Не дуже вірять букмекери й у нічию - 4,2.

Нагадаємо, що гра Шахтар - Динамо розпочнеться о 17:00, 14 квітня.

Раніше повідомлялося, що лідер Динамо продовжив контракт з клубом.





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