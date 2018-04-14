Фанати ЦСКА скандували расистські кричалки про гравців Арсенала

Фанати ЦСКА

Фанати ЦСКА скандували расистські кричалки на адресу темношкірих футболістів Арсенала.

Про це повідомляє Reuters.

В агентстві стверджують, що їхній фотограф чув як у матчі ЦСКА – Арсенал (2:2) десятки вболівальників називали форвардів гармашів Алекса Івобі та Денні Велбека "мавпами".

Зокрема, саме такими вигуками трибуни Арени ЦСКА відреагували на забитий м'яч Велбека на 75-й хвилині матчу.

УЄФА наразі не має інформації від офіційних осіб матчу щодо проявів расизму, але вже завів справи через використання фанами армійців піротехніки та кидання сторонніх предметів на поле.

Представники клубів і РФС від коментарів утримуються, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що напередодні визначилися пари півфіналістів Ліги Європи.