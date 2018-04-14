Екс-зірка Шахтаря: Шахтар сильніший та майстерніший за Динамо, тому й здобуде впевнену перемогу

Генадій Орбу

У київского Динамо немає жодного козирю в грі проти Шахтаря.

Про це заявив колишній хавбек гірників Генадій Орбу.

"Динамо обіграло Маріуполь, обіграло Зорю, але це ще не означає, що точно так само буде з Шахтарем. При всій повазі до цих колективів, гірники на іншому рівні", - зауважив екс-футболіст.

"Що стосується ігрових аспектів, то у Динамо козирів перед Шахтарем я не бачу. На мій погляд, Шахтар сильніше, могутніше і майстровиті. Тому гірники здобудуть в цьому матчі впевнену перемогу", - цитує Орбу Команда 1.

Нагадаємо, що Шахтар є беззаперечним фаворитом у грі проти Динамо на думку букмекерів.