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204 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.04.2018 12:24
Екс-зірка Шахтаря: Шахтар сильніший та майстерніший за Динамо, тому й здобуде впевнену перемогу
|Генадій Орбу
У київского Динамо немає жодного козирю в грі проти Шахтаря.
Про це заявив колишній хавбек гірників Генадій Орбу.
"Динамо обіграло Маріуполь, обіграло Зорю, але це ще не означає, що точно так само буде з Шахтарем. При всій повазі до цих колективів, гірники на іншому рівні", - зауважив екс-футболіст.
"Що стосується ігрових аспектів, то у Динамо козирів перед Шахтарем я не бачу. На мій погляд, Шахтар сильніше, могутніше і майстровиті. Тому гірники здобудуть в цьому матчі впевнену перемогу", - цитує Орбу Команда 1.
Нагадаємо, що Шахтар є беззаперечним фаворитом у грі проти Динамо на думку букмекерів.
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