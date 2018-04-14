Леоненко: Молодь Динамо нічого особливого не демонструє

Віктор Леоненко

Молоді футболісти київского Динамо нічим особливим не виділяються.

Про це заявив колишній футболіст синьо-білих, а нині експерт Віктор Леоненко.

"Динамо зробило собі потурання, мовляв, у них грає молодь. Наче ми в цьому винні. Хоча, ця молодь, як ми бачимо, особливо так і не грає, і нічого не показує", - сказав Леоненко в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, що екс-зірка Шахтаря впевнений в перемозі гірників у дербі проти Динамо.