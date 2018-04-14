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135 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.04.2018 12:42
Леоненко: Молодь Динамо нічого особливого не демонструє
|Віктор Леоненко
Молоді футболісти київского Динамо нічим особливим не виділяються.
Про це заявив колишній футболіст синьо-білих, а нині експерт Віктор Леоненко.
"Динамо зробило собі потурання, мовляв, у них грає молодь. Наче ми в цьому винні. Хоча, ця молодь, як ми бачимо, особливо так і не грає, і нічого не показує", - сказав Леоненко в ефірі Футбол 1.
Нагадаємо, що екс-зірка Шахтаря впевнений в перемозі гірників у дербі проти Динамо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій