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14.04.2018  12:42

Леоненко: Молодь Динамо нічого особливого не демонструє

Віктор Леоненко

Молоді футболісти київского Динамо нічим особливим не виділяються.

Про це заявив колишній футболіст синьо-білих, а нині експерт Віктор Леоненко.

"Динамо зробило собі потурання, мовляв, у них грає молодь. Наче ми в цьому винні. Хоча, ця молодь, як ми бачимо, особливо так і не грає, і нічого не показує", - сказав Леоненко в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, що екс-зірка Шахтаря впевнений в перемозі гірників у дербі проти Динамо.





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