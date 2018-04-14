Головний тренер Фіорентини зробив татуювання з ініціалами і номером померлого футболіста. ФОТО

Стефано Піолі



Головний тренер Фіориентини Стефано Піолі зробив татуювання з ініціалами та номером колишнього капітана фіалок Давіде Асторі, який помер 4 березня.

Таким чином коуч вирішив ушанувати пам'ять свого колишнього підопічного.