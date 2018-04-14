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186 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.04.2018 12:58
Головний тренер Фіорентини зробив татуювання з ініціалами і номером померлого футболіста. ФОТО
|Стефано Піолі
Головний тренер Фіориентини Стефано Піолі зробив татуювання з ініціалами та номером колишнього капітана фіалок Давіде Асторі, який помер 4 березня.
Таким чином коуч вирішив ушанувати пам'ять свого колишнього підопічного.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій