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14.04.2018  13:23

У Баварії дали оригінальний прогноз на битву із Реалом у півфіналі Ліги чемпіонів

 Криштіану Роналду

У Баварії сподіваються, що нападник Реала Криштіану Роналду в очних зустрічах у рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів покаже не найкращий футбол. 

Таку заяву зробив головний тренер німецького клубу, оцінуючи шанси на вихід у фінал. 

"Роналду - найкращий футболіст світу поряд з Мессі. Це гравець світового класу. Він працює щодня, і це похвально. Криштіану часто вирішує результат матчів. Сподіваюся, у матчі з нами у нього буде не найкращий день", - цитує німецького спеціаліста Goal.com.

Баварія і Реал 25 квітня у Мюнхені і 1 травня у Мадриді.

Раніше повідомлялося, що Реал та Баварія встановлять рекорд за кількістю очних зустрічей у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що Реал та Баварія вважаються фаворитами Ліги чемпіонів.





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