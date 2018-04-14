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405 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.04.2018 13:23
У Баварії дали оригінальний прогноз на битву із Реалом у півфіналі Ліги чемпіонів
|Криштіану Роналду
У Баварії сподіваються, що нападник Реала Криштіану Роналду в очних зустрічах у рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів покаже не найкращий футбол.
Таку заяву зробив головний тренер німецького клубу, оцінуючи шанси на вихід у фінал.
"Роналду - найкращий футболіст світу поряд з Мессі. Це гравець світового класу. Він працює щодня, і це похвально. Криштіану часто вирішує результат матчів. Сподіваюся, у матчі з нами у нього буде не найкращий день", - цитує німецького спеціаліста Goal.com.
Баварія і Реал 25 квітня у Мюнхені і 1 травня у Мадриді.
Раніше повідомлялося, що Реал та Баварія встановлять рекорд за кількістю очних зустрічей у Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, що Реал та Баварія вважаються фаворитами Ліги чемпіонів.
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