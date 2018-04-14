У Баварії дали оригінальний прогноз на битву із Реалом у півфіналі Ліги чемпіонів

Криштіану Роналду

У Баварії сподіваються, що нападник Реала Криштіану Роналду в очних зустрічах у рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів покаже не найкращий футбол.

Таку заяву зробив головний тренер німецького клубу, оцінуючи шанси на вихід у фінал.

"Роналду - найкращий футболіст світу поряд з Мессі. Це гравець світового класу. Він працює щодня, і це похвально. Криштіану часто вирішує результат матчів. Сподіваюся, у матчі з нами у нього буде не найкращий день", - цитує німецького спеціаліста Goal.com.

Баварія і Реал 25 квітня у Мюнхені і 1 травня у Мадриді.

Раніше повідомлялося, що Реал та Баварія встановлять рекорд за кількістю очних зустрічей у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що Реал та Баварія вважаються фаворитами Ліги чемпіонів.