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14.04.2018  14:23

Гвардіола зробив заяву щодо відмови АПЛ увести систему відеоповторів

 Хосеп Гвардіола

Манчестер Сіті був не проти застосування системи відеоповторів VAR у матчах англійської Прем'єр-ліги.

Проте, не сподобалася новаторська ідея таким клубам як Челсі та Манчестер Юнайтед, заявив наставник Сіті Хосеп Гвардіола в інтерв'ю Sky Sports. 

"Думаю, Манчестер Сіті погодився на впровадження VAR, але інші топ-клуби - МЮ і Челсі - цього не хотіли. Що ж, так іноді буває. Не тільки в Англії, а в усьому світі, арбітрам потрібна допомога, адже сучасний футбол набагато швидше ", - вважає Пеп..

"Наприклад, якщо взяти пенальті в матчі Реала з Ювентусом (1:3 - ред.), то незрозуміло, чи був він чи ні. Арбітрам непросто, їм потрібна допомога. Але якщо так вирішили в Англії, значить так тому і бути", - цитує Гвардіолу СпортАрена.

Система відеоповторів вже використовується у матчах чемпіонатів Німеччини і Італії, а в наступному сезоні буде впроваджена в поєдинки іспанської першості. Використовувати VAR зможуть також на майбутньому чемпіонаті світу-2018. У той же час, УЄФА відмовився від її використання в ЛЧ і ЛЄ.

Нагадаємо, раніше проти використання системи відеоповторів висловився екс-зірка збірної Франції.





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