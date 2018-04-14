Маріуполь здолав Верес та наблизився до Ліги Європи. Матч 27-го туру УПЛ

14 квітня у рамках 27-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги Маріуполь приймав рівненський Верес.

Завдяки голам В'ячеслава Чурка та Андрія Тотовицького маріупольці відсвяткували перемогу 2:0.

Маріупольська та рівненська команди ведуть боротьбу за зону Ліги Європи, тому ця звитяга може виявитися чи не вирішальною у ній. Після 27-го туру Маріуполь відірвався від Вереса на 3 очки і вийшов на 5-у сходинку турнірної таблиці.

Чемпіонат України-2017/18

Прем'єр-ліга

27-й тур

14 квітня

Маріуполь - Верес - 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 3 Чурко, 2:0 - 61 Тотовицкий.

Нереалізований пенальті: Карасюк (В), 86 - воротар.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполя виникли проблеми із воротарською позицією.

Нагадаємо, 14 квітня у рамках 27-го туру Шахтар прийматиме Динамо.