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230 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.04.2018 15:51
Маріуполь здолав Верес та наблизився до Ліги Європи. Матч 27-го туру УПЛ
14 квітня у рамках 27-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги Маріуполь приймав рівненський Верес.
Завдяки голам В'ячеслава Чурка та Андрія Тотовицького маріупольці відсвяткували перемогу 2:0.
Маріупольська та рівненська команди ведуть боротьбу за зону Ліги Європи, тому ця звитяга може виявитися чи не вирішальною у ній. Після 27-го туру Маріуполь відірвався від Вереса на 3 очки і вийшов на 5-у сходинку турнірної таблиці.
Чемпіонат України-2017/18
Прем'єр-ліга
27-й тур
14 квітня
Маріуполь - Верес - 2:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 3 Чурко, 2:0 - 61 Тотовицкий.
Нереалізований пенальті: Карасюк (В), 86 - воротар.
Раніше повідомлялося, що у Маріуполя виникли проблеми із воротарською позицією.
Нагадаємо, 14 квітня у рамках 27-го туру Шахтар прийматиме Динамо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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